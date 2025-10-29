Castro aceita integração com governo federal e cria "escritório emergencial contra o crime"
Anúncio foi comunicado na presença do ministro Lewandowski, após a chacina policial que matou ao menos 119 pessoas no Rio
247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou nesta quarta-feira (29), ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, medidas para enfrentar a crise desencadeada no estado após uma operação policial assassinar ao menos 119 pessoas, na véspera.
Ao lado do ministro, que viajou ao estado diante da falta de informações fornecidas pelo estado ao governo federal, Castro anunciou, segundo o portal G1, o "escritório emergencial contra o crime".
A coordenação ficará a cargo do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, e do secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo.
Castro também declarou apoio a uma integração "100%" na Segurança Pública com o governo federal. "Inclusive na perspectiva de vencermos possíveis burocracias, integrarmos inteligências, respeitando as competências de cada órgão, mas tentando eliminar barreiras para que nós possamos, de fato, fazer uma segurança pública que atenda ao cidadão", disse Castro em coletiva.