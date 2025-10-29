TV 247 logo
      Moraes manda Cláudio Castro prestar esclarecimentos sobre chacina policial

      A chacina no Rio deixou ao menos 119 mortos

      O ministro do STF Alexandre de Moraes - 14/10/2025 (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

      247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (29) que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se explique sobre a operação policial, ocorrida na terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, localizados na cidade do Rio de Janeiro--a mais letal da história do estado. 

      A chacina deixou ao menos 119 mortos, sendo 115 criminosos e quatro policiais, de acordo com autoridades locais.

      O ministro listou 17 pedidos e determinou a publicação da decisão  e ciência da Procuradoria-Geral da República (PGR), de acordo com o documento. 

