Moraes manda Cláudio Castro prestar esclarecimentos sobre chacina policial

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (29) que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se explique sobre a operação policial, ocorrida na terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, localizados na cidade do Rio de Janeiro--a mais letal da história do estado.

A chacina deixou ao menos 119 mortos, sendo 115 criminosos e quatro policiais, de acordo com autoridades locais.

O ministro listou 17 pedidos e determinou a publicação da decisão e ciência da Procuradoria-Geral da República (PGR), de acordo com o documento.