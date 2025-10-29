Contagem oficial de mortos na megaoperação do Rio pode aumentar em meio a relatos de abusos com corpos

247 - A operação da polícia do Rio de Janeiro, realizada na terça-feira (28) pelas polícias civil e militar do estado, assassinou 119 pessoas, sendo 115 civis e quatro policiais, informou a Agência Brasil nesta quarta-feira (29), citando o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi.

No entanto, o governador Cláudio Castro confirmou nesta quarta-feira 121 mortos. Na terça-feira (28), dia da operação, 64 mortos foram confirmados, incluindo quatro policiais, de acordo com a ABr.

Ao menos outros 70 corpos foram retirados por moradores de áreas de mata, de acordo com a reportagem. Seis foram localizados no Complexo do Alemão e deixados no Hospital Estadual Getúlio Vargas durante a noite, e outros 64 foram encontrados no Complexo da Penha e reunidos posteriormente em uma praça da comunidade, de onde foram recolhidos pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a ABr, se não houver duplicidade nos números e se todos os corpos encontrados realmente tiverem sido vítimas da operação, o número de mortos pode passar de 130. Autoridades de segurança pública admitem que esse número pode aumentar.