Colega de sem-teto que morreu em SP após madrugada de frio relata dificuldade para conseguir vaga em abrigos

Apoie o 247

ICL

247 - Colega do morador de rua que morreu na manhã desta quarta-feira (18) após madrugada de frio intenso na cidade de São Paulo, Tiago Pereira falou sobre a dificuldade de conseguir vagas em abrigos pela prefeitura da capital paulista. É necessário ligar para o 156, serviço que a gestão municipal disponibiliza para o atendimento, mas o trabalhador de reciclagem de lixo destacou que a maioria não têm aparelho telefônico.

"Para conseguir vaga em albergue, precisa ligar no 156 e geralmente a gente não tem telefone. A espera é de 3 horas. Enquanto isso, a gente fica no frio. A rua é difícil", disse. O relato foi publicado em reportagem do portal G1.

Pereira afirmou que ele e Isaías de Faria, de 66 anos, tinham apenas duas cobertas. Segundo o trabalhador, nenhuma equipe da assistência social esteve no local. "Só ouvimos o vento frio no ouvido".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isaias de Faria morreu na fila do café oferecido pelo núcleo de convivência São Martinho, abrigo conveniado com a Prefeitura de São Paulo e administrado pelo Centro Social da Nossa Senhora do Bom Parto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que "a Polícia Civil investiga a morte de um homem, de 66 anos, que teve um mal súbito, na Mooca, Zona Leste da Capital". "O caso foi registrado como morte suspeita pelo 8º Distrito Policial. Foi solicitado exame necroscópico à vítima para esclarecer todas as circunstâncias relacionadas ao fato", disse a SSP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento (SMADS) da prefeitura afirmou que, por volta das 7h da manhã desta quarta-feira (18), Isaias de Faria passou mal logo após entrar no Núcleo de Convivência São Martinho.

"A gerência do equipamento acionou o Consultório na Rua e o SAMU. Os profissionais de saúde tentaram reanimar Isaías, mas sem sucesso. Essa foi a segunda vez que Isaías esteve no serviço, e não há registro de passagem dele pela rede de acolhimento socioassistencial", disse ainda, em nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE