Com aumento de internações, governo de SP diz que vai endurecer quarentena na quarta

Número de internados em UTI com Covid-19 chegou ao maior valor desde julho do ano passado. Por conta disso, o comitê de saúde apresentou ao governo estadual novas restrições para reduzir a movimentação de pessoas, que valerão a partir de sexta-feira

247 - O governo de São Paulo deve anunciar na próxima quarta-feira (24) medidas de endurecimento da quarentena implementadas na pandemia do coronavírus.

Isso porque o Estado registrou nesta segunda-feira (22) o maior número de pacientes com Covid-19 internados em leitos de UTI desde julho do ano passado.

O anúncio do número das internações foi feito pelo coordenador-executivo do Centro de Contingência da Covid-19 no estado, João Gabbardo. Segundo ele, são 6.410 pacientes internados atualmente. A máxima anterior era de 6.250.

Por conta disso, o comitê de saúde apresentou ao governo estadual novas restrições para reduzir a movimentação de pessoas, que devem começar a valer a partir desta sexta (26).

As restrições novas iriam além do que prevê o Plano São Paulo, que divide o estado em sub-regiões e determina restrições diferentes de acordo com a fase da quarentena em que se encontra cada área.

