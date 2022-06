Conselho de Enfermagem vai investigar vazamento de informações de Klara Castanho

Apoie o 247

247 - O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) anunciou neste domingo (26) que irá apurar o relato da atriz Klara Castanho. A atriz, de 21 anos, revelou que foi abordada por uma enfermeira, ainda na sala de cirurgia, ameaçando vazar a informação de que havia tido um filho e encaminhado para a adoção.

“O Coren-SP, assim como a sociedade brasileira, tomou ciência neste final de semana da situação exposta por atriz, que menciona, em uma carta aberta, ter sido alvo de ameaça de uma enfermeira e a seguinte confirmação por colunista da imprensa a respeito de informações sobre a entrega para adoção de um bebê fruto de um estupro”, destacou o comunicado.

Leia a nota na íntegra:

Compete ao Coren-SP apurar as situações em que haja infração ética praticada por profissional de enfermagem e adotar as medidas previstas no Código de Processo Ético dos Conselhos de Enfermagem (Resolução Cofen nº 370/2010).

Nesse sentido, o conselho seguirá os ritos e adotará os procedimentos necessários para a devida investigação, como ocorre em toda denúncia sobre o exercício profissional. Assim, o Coren-SP ressalta a cautela necessária sejam tomadas as medidas corretas para a apuração dos fatos.

O conselho manifesta sua solidariedade à atriz e reafirma seu compromisso cotidiano com a ética profissional da enfermagem e com a segurança da assistência prestada pela categoria. Tão logo venha a dispor das informações necessárias para a investigação, o Coren-SP reforça que todos os procedimentos para apuração serão devidamente realizados.

