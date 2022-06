Depois de enxurrada de críticas, Leo Dias e Fontenelle pedem desculpas a Klara Castanho

Apoie o 247

247 - Depois de receberem uma enxurrada de críticas, o colunista de fofocas Leo Dias e a apresentadora Antonia Fontenelle usaram as redes sociais neste domingo (26) para pedir desculpas à atriz Klara Castanho.

Ambos expuseram a jovem de 21 anos que engravidou após ter sido estuprada. Ela deu à luz a criança e entregou-a para a adoção.

Em texto no Metrópoles, mesmo veículo pelo qual 'noticiou' a história de Klara Castanho, Leo Dias disse que soube do caso por meio de "uma profissional de um hospital privado". Ele manteve o anonimato da fonte.

O colunista afirmou que se comprometeu com Castanho a não escrever sobre o assunto e que só resolveu publicar o texto após ser "surpreendido com vídeos e posts em que influenciadores relataram o caso ou parte dele". Ele diz que somente publicou sua matéria após Klara Castanho divulgar sua carta aberta pelo Instagram.

Está em curso no Twitter uma campanha pela demissão de Leo Dias.

Fontenelle, por sua vez, publicou um vídeo no Instagram dirigido a Klara Castanho, se colocando à disposição para fazer o "possível e impossível" para encontrar o homem que a estuprou. Não contente com a exposição à qual submeteu a atriz, Fontenelle ainda deu mais detalhes sobre o bebê gerado pela jovem: "só me vinha na cabeça o que chegou até mim. Uma criança negra indo para um abrigo". Klara Castanho não havia divulgado tal informação.

