Conselho de Ética aprova por unanimidade relatório que pede cassação de Gabriel Monteiro

247 - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, por unanimidade, nesta quinta-feira (11), o relatório que defende a cassação do vereador Gabriel Monteiro (PL) por quebra de decoro, informa o portal UOL.

O documento, de autoria do vereador Chico Alencar (PSOL), menciona, como exemplos de infrações cometidas por Monteiro, a "filmagem e armazenamento de vídeo de sexo com adolescente; exposição vexatória de crianças e pessoas em situação de rua em vídeos manipulados; assédio moral e sexual contra assessores do mandato; denúncias contundentes de estupro por quatro mulheres que relatam o mesmo modus operandi", entre outros.

Com a aprovação do relatório, o plenário da Câmara votará o pedido na terça-feira (16), sendo necessária a aprovação de 2/3 dos vereadores para a cassação.

O entendimento do conselho é que, mesmo se for cassado, Monteiro, que é candidato a deputado federal, ainda estará elegível, pois a eventual perda do mandato apenas ocorreria após a homologação de sua candidatura.

