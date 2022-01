Contraventor Bernardo Bello, preso na Colômbia, tinha relações com Adriano da Nóbrega

Bernardo Bello foi detido em operação conjunta neste sábado e tinha vínculos com o miliciano que comandava o Escritório do Crime edit

Revista Fórum - Bernardo Bello, acusado de ter assassinado um dos chefes do jogo do bicho do Rio de Janeiro em meio a uma disputa por pontos de contravenção, foi preso em Bogotá, na Colômbia neste sábado (29) em uma ação coordenada entre a Polícia Civil, o Ministério Público e a Interpol. Bello tinha relações próximas com o ex-policial Adriano da Nóbrega, integrante do grupo miliciano Escritório do Crime.

Bello foi denunciado pelo Ministério Público como mandante do assassinato de seu ex-sogro Alcebíades Paes Garcia, o Bid. Bid era um dos chefes do jogo do bicho do Rio de Janeiro. Para o MP, Bello teria assumido os negócios ilegais da família Garcia e planejou a execução em meio a uma disputa de pontos do jogo e de caça-níqueis na cidade.

Seguranças de Bello e dois integrantes do Escritório do Crime, Leonardo Gouvêa da Silva, (Mad) e seu irmão, Leandro Gouvêa da Silva (Tonhão) também foram presos na operação. Mad e Tonhão chegaram a ser investigados no inquérito que apura a morte da vereadora assassinada Marielle Franco.

