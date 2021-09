Correia manda recado a Lira: "passar pano para o autoritarismo é no mínimo irresponsabilidade com a democracia"

O deputado do PT-MG fez referência à cumplicidade do presidente da Câmara, Arthur Lira, com defesas de golpe feitas por Jair Bolsonaro edit

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) criticou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que ainda não se mostrou disposto a abrir algum processo de impeachment de Jair Bolsonaro, mesmo após o discurso golpista dessa terça-feira (7).

"Bolsonaro ameaça golpe, declara que não acata decisão do STF e das urnas eletrônicas e o presidente da Câmara, Artur Lira, finge normalidade e se propõe a ser o motor da pacificação. Passar pano para o autoritarismo é no mínimo irresponsabilidade com a democracia", escreveu o parlamentar no Twitter.

Bolsonaro e seus apoiadores estimularam novamente um golpe no país, com ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro chegou a dizer que não acatará decisões do ministro da Corte Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fakes news e também dos atos antidemocráticos.

O magistrado foi o responsável por incluir Bolsonaro no inquérito das fake news.

