Covid-19: “é desumano o que a população de rua está passando”, diz Padre Júlio Lancellotti

Atuante histórico no auxílio à população de rua em São Paulo, Padre Júlio Lancellotti contou à TV 247 as dificuldades vividas por essas pessoas em tempos de pandemia de coronavírus. “Não há isolamento social sem estrutura”. Assista edit

247 - Padre Júlio Lancelloti, que atua há décadas no auxílio à população de rua de São Paulo, conversou com a TV 247 sobre a situação dessas pessoas em tempos de pandemia de Covid-19. Ele ressaltou que “não há isolamento social sem estrutura” e que, portanto, esse grupo fica desprotegido do coronavírus. Também participou do programa o médico Carlos Vasconcelos, do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, que trouxe a realidade das favelas no estado.

“A população mais pobre está vivendo uma situação dramática”, observou o padre, que pontuou que é preciso mudar o sistema sob o qual vive o Brasil. “Não é só solidariedade, precisamos caminhar para outro sistema”.

Padre Júlio Lancellotti criticou também a normalização do estado das pessoas que vivem pelas ruas. “É desumano o que a população de rua está passando. Nós nos acostumamos à vida desumana. Esse contraste violento (da desigualdade) passou a ser normalizado na nossa cultura”. Ele também falou sobre a falsa ideia de que “estamos todos no mesmo barco” em relação à pandemia. “Dizem que estamos no mesmo barco, mas não é verdade. Estamos no mesmo mar, porém alguns estão de iate”.

Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, 22 pessoas em situação de rua já morreram desde o início da pandemia, mas o padre acredita que o número “seja muito maior”. Ele ainda criticou uma decisão do prefeito de São Paulo, Bruno Covas , que adiou a contratação de hotéis para abrigar idosos que vivem nas ruas.



Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.