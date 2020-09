Cristiane Brasil vai se entregar na tarde desta sexta-feira, dizem advogados

Com a prisão decretada pela Justiça a ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, deve se entregar por volta das 15h30 nesta sexta-feira (11), de acordo com seus advogados edit

Revista Fórum - Procurada pela Polícia Civil, a ex-deputada Cristiane Brasil deve se entregar por volta das 15h30 nesta sexta-feira (11), de acordo com seus advogados.

Segundo os defensores, a filha do ex-deputado Roberto Jefferson estava em uma agenda no interior do estado quando a polícia a procurou em sua casa, na capital fluminense. Neste momento, ela estaria a caminho do Rio para se entregar.

Cristiane Brasil é alvo da segunda fase da Operação Catarata, que investiga desvios de R$ 30 milhões em contratos de assistência social no governo do estado e na Prefeitura do Rio. Cristiane atuou como secretária de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida na Prefeitura da capital fluminense.

“Ela está numa surpresa, o contrato já existia e era a única empresa que prestava esse serviço. Entendemos que há viés político, persecutório por parte do estado do Rio de Janeiro”, disse o advogado Luiz Gustavo Cunha ao afirmar que “provará a inocência” da ex-parlamentar.

