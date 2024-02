Daniel Silveira rala na prisão e faz faxina para obter progressão de pena

Apoie o 247

247 - O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), atualmente cumprindo pena por crimes contra a ordem institucional do país, busca agora uma redução em sua sentença através de trabalho dentro do presídio. Condenado por tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo de que foi alvo por ataques à Corte, ele foi preso após uma série de ataques direcionados aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e cumpre pena em regime fechado no presídio de Bangu (RJ).

De acordo com reportagem do jornal O Globo, Silveira agora atua como faxineiro na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira. Além dos trabalhos braçais, o ex-deputado também realizou seis cursos: assistência contábil, metrologia, preparação em logística, assistência empresarial, Direito e Economia e lógica contábil, e está lendo livros "clássicos" como O Príncipe e Revolução dos Bichos. >>> LEIA TAMBÉM: Fux nega pedido de Daniel Silveira para retirar ação penal do STF

O motivo para isso é que horas de estudo e trabalho podem ser levadas em conta para reduzir sua pena. De acordo com a defesa do bolsonarista, ele deveria ter 634 dias reduzidos da pena considerando o tempo em que ficou preso preventivamente e também o tempo realizando trabalhos como faxineiro e estudando. Pela conta dos advogados, se descontado, este período seria suficiente para levar Silveira ao regime semiaberto.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes analisará o caso.

