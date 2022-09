Datafolha: Lula aumenta a vantagem em Minas, continua líder em SP e empata tecnicamente com Bolsonaro no Rio

O candidato do PT ao Planalto passou de 43% para 46% entre os eleitores mineiros e segue à frente de Jair Bolsonaro nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro edit

247 - A pesquisa Datafolha, encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo, divulgada nesta quinta (22), mostrou que o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, manteve a liderança das intenções de voto nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

O petista passou de 43% para 46% entre os eleitores mineiros e, em consequência, aumentou de 10 para 13 pontos a diferença para o candidato do PL, que manteve os 33% da pesquisa anterior.

Em São Paulo, Lula oscilou dois pontos percentuais para baixo e tem 41%, contra 34% de Bolsonaro, que ganhou um ponto.

No estado do Rio de Janeiro, Lula passou de 44% para 40%, e Bolsonaro subiu dois pontos, ficando com 38%. Os dois estão empatados dentro da margem de erro.

Foram entrevistadas 6.754 eleitores entre 20 e 22 de setembro em 343 cidades. A amostra base é de 2.556 entrevistas e foram realizadas expansões para leitura detalhada de três estados (SP, Rio e Minas).

A margem de erro máxima foi de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04180/2022.

Intenções de voto

O ex-presidente Lula aumentou as chances de vitória em primeiro turno. O petista continuou com mais de 15 pontos percentuais à frente de Bolsonaro na simulação de segundo turno.

