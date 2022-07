Datafolha MG: Zema tem 48% sem informação de que Kalil (21%) é candidato de Lula

A pesquisa não informa que o político do PSD recebe apoio do ex-presidente Lula (PT) no estado edit

247 - O governo de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lidera a disputa pelo governo estadual, com 48% das intenções de votos, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 1.

O segundo colocado é o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), com 21%. No entanto, a pesquisa não informa que o político do PSD é o candidato do ex-presidente Lula (PT) ao governo de Minas. O petista, segundo a pesquisa, é o melhor cabo eleitoral no estado.

O levantamento também aponta que Carlos Viana (PL) tem 4%, Vanessa Portugal (PSTU) tem 3%, Renata Regina (PCB) e Miguel Corrêa (PDT) têm 2% cada, enquanto Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (PSOL) e Saraiva Felipe (PSB) têm 1%. Saraiva Felipe, todavia, retirou sua candidatura essa semana.

De acordo com a pesquisa, 10% dos eleitores mineiros não sabem em quem votar e 8% declaram voto em branco ou nulo.

O Datafolha ouviu 1.204 pessoas em 52 municípios de Minas Gerais entre quarta-feira, 29, e sexta. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os números MG-07688/2022 e BR-08684/2022.

