Datafolha RJ: Castro tem 44% dos votos válidos e Freixo tem 31%

247 - Pesquisa Datafolha para o governo do Rio de Janeiro divulgada nesta quinta-feira (29) mostra Cláudio Castro (PL), com 44% dos votos válidos no primeiro turno. Marcelo Freixo (PSB) aparece em segundo, com 31% dos votos válidos.

Na última pesquisa Datafolha, divulgada dia 22, Castro tinha 45% dos votos válidos, enquanto Freixo tinha 33%. No total de votos, na pesquisa atual, o atual governador tem 36% dos votos enquanto o deputado federal tem 26%.

Veja a intenção de votos válidos para governador:

Cláudio Castro (PL): 44% (45% no Datafolha anterior, de 15 de setembro)

Marcelo Freixo (PSB): 31% (33% na pesquisa anterior)

Rodrigo Neves (PDT): 11% (10% na pesquisa anterior)

Paulo Ganime (Novo): 4% (2% na pesquisa anterior)

Cyro Garcia (PSTU): 3% (2% na pesquisa anterior)

Wilson Witzel (PMB): 2% (2% na pesquisa anterior)

Eduardo Serra (PCB): 2% (2% na pesquisa anterior)

Juliete Pantoja (UP): 2% (2% na pesquisa anterior)

Luiz Eugênio (PCO): 1% (1% na pesquisa anterior)





A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre 27 e 29 de setembro, em 44 municípios fluminenses. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

