David Miranda critica Allan dos Santos: 'bandidagem está à vontade para desafiar o STF após o indulto a Daniel Silveira'

O deputado do PDT fez referência à iniciativa do blogueiro bolsonarista de criar um novo canal no Youtube edit

247 - O deputado federal David Miranda (PDT-RJ) criticou o blogueiro Allan dos Santos por ter desafiado o Supremo Tribunal Federal, ao criar um canal no Youtube. O parlamentar destacou que a iniciativa do bolsonarista é consequência do indulto de Jair Bolsonaro (PL) concedido ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

"Allan dos Santos volta a criar canal no YouTube mesmo depois da proibição do Supremo. Com certeza não é coincidência que a bandidagem esteja se sentindo à vontade para desafiar a justiça depois da graça concedida por Bolsonaro a Daniel Silveira", escreveu o parlamentar no Twitter.

O blogueiro é alvo do inquérito das milícias digitais no STF. Santos está foragido nos Estados Unidos desde que, em outubro do ano passado, teve prisão determinada pela Corte.

Sobre o indulto de Bolsonaro a Silveira, o deputado do PTB-RJ foi condenado no dia 20 de abril pelo STF após a divulgação de um vídeo com ataques a ministros do tribunal, no primeiro semestre do ano passado.

