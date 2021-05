Denunciado pelo MP, Queiroz faz inspeção de saúde na PM para adquirir arma de fogo

247 - Menos de dois meses depois de ser solto, o ex-policial militar Fabrício Queiroz, laranja da família Bolsonaro, pediu à corporação uma inspeção de saúde da Polícia Militar para adquirir uma arma de fogo. A Diretoria Médica Pericial da corporação foi notificada nessa segunda-feira (3). Uma junta médica considerou Queiroz apto a adquirir a arma de fogo. Desde 2016, a PM do Rio decidiu que PMs da reserva devem passar por uma análise de aptidão clínica e psicológica feito por uma Junta de Inspeção de Saúde para que tenham o aval. A informação foi publicada pelo portal G1.

Queiroz já foi denunciado pelo Ministério Público (MP-RJ), no final do ano passado, por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa - ele foi acusado de envolvimento no esquema conhecido como "rachadinha", que era um desvios de salários de funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) quando o atual senador era deputado estadual.

Em março, o Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade a ele e à mulher, Márcia Aguiar. Três dias depois, ele retirou a tornozeleira eletrônica.

O MP afirmou que Flávio Bolsonaro desviou mais de R$ 6 milhões dos cofres da Alerj. O STJ anulou as quebras de sigilo bancário e fiscal determinado no caso. A PGR recorreu dessa decisão para que o STF decida o caso.

Queiroz movimentou R$ 7 milhões em de 2014 a 2017, de acordo com relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

