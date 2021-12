Depois de acidente de moto, Pazuello faz cirurgia no tórax

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, passou por uma cirurgia no tórax entre a madrugada e manhã deste sábado (25) no Rio de Janeiro, depois que teve um acidente de moto na avenida Paulo de Frontin, Praça da Bandeira, na capital carioca. Equipes do Quartel Central dos Bombeiros, na Praça da Bandeira, prestaram o atendimento às 23h37 e Pazuello foi para o Hospital Central do Exército, onde foi operado.

De acordo com informações extra-oficiais do Exército, o general teria quebrado algumas costelas e, operado, não corre risco de vida. Não houve até o meio da manhã deste sábado qualquer manifestação oficial do Exército ou do hospital.

Não estão esclarecidas as circunstâncias do acidente. Sabe-se apenas que ele caiu, ao desviar de um carro.

