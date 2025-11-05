TV 247 logo
      Deputado bolsonarista Lucas Bove vira réu por violência doméstica

      Também foi aplicada uma multa de R$ 50 mil contra o parlamentar

      Lucas Bove e Cíntia Chagas (Foto: Redes Sociais/@cintiachagass I Reprodução/Instagram)

      247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) tornou o deputado estadual Lucas Diez Bove (PL) réu por violência doméstica contra a influenciadora Cíntia Chagas, ex-esposa do parlamentar.

      A Justiça negou o pedido de prisão do deputado. Também foi aplicada uma multa de R$ 50 mil contra o parlamentar por descumprimento de medidas protetivas.

      Na denúncia, o Ministério Público (MP-SP) acusou o deputado dos crimes de violência psicológica, stalking, ameaça e lesão corporal.

