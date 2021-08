Deputado bolsonarista usa foto de desfile chinês como se fosse de Brasília

247 - O deputado bolsonarista Otoni de Paula (PSC-RJ) usou uma foto de um desfile militar chinês para homenagear o desfile de tanques que ocorreu na manhã desta terça-feira (10) em frente ao Congresso Nacional. "Oh, Formosa! Nunca uma simples manobra militar mexeu tanto com meu patriotismo", escreveu o parlamentar no Twitter.

A imagem usada pelo deputado foi tirada em 2019 na comemoração aos 70 anos de Pequim. A foto é da agência espanhola EFE, de acordo com a coluna de Guilherme Amado.

O termo Formosa citado pelo parlamentar foi uma referência ao Campo de Instrução de Formosa (CIF), em Goiás, onde é realizado um treinamento militar uma vez por ano e acontecerá no próximo dia 16.

Postagem de Otoni de Paula

Em meio a desfiles de tanques, Jair Bolsonaro recebeu o convite para comparecer ao CIF.

O deslocamento de tanques foi uma provocação golpista. Assessores de Bolsonaro confirmaram que a intenção era intimidar o Legislativo e o Judiciário. E o deputado bolsonarista usou a foto de um país agredido em várias ocasiões pelo governo mesmo sendo o maior parceiro comercial do Brasil.

Quando era chanceler, por exemplo, Ernesto Araújo usou os termos "comunavírus", "vírus ideológico" e apontou ameaça de "pesadelo comunista" em artigo publicado em seu blog pessoal em abril de 2020 ao se referir à China.

Em junho de 2021, Bolsonaro afirmou sem provas que a vacina coronavac "não tem uma comprovação científica ainda". Em outubro do ano passado, ele anunciou que não compraria insumos do país asiático para a produção de imunizantes.

