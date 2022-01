Deputado David Miranda anuncia saída do PSOL e filiação ao PDT

Apoie o 247

247 - O deputado federal David Miranda, do Rio de Janeiro, anunciou neste sábado (22) sua saída do PSOL. Em um comunicado publicado em seu site, o parlamentar afirmou que se filiará ao PDT, partido que lançou nesta sexta-feira a candidatura à presidência de Ciro Gomes.

“Minha [ida] para o PDT em breve não significa que concordo com todas as votações recentes da bancada do partido no Congresso. Nenhum partido político é perfeito, mas o PSOL, a meu ver, corre o risco neste momento de sacrificar a sua essência para se tornar um braço leal de um partido e ideologia a que foi criado para se opor”, escreveu.

David Miranda disse ainda que o PDT “é o partido de esquerda mais bem posicionado para superar a polarização atual, pois é o único com um candidato à Presidência com um projeto para o Brasil que não depende de pactos com aqueles que sempre foram e continuam sendo inimigos do povo”.

O deputado se encontrou com Ciro Gomes no início da semana, no Rio de Janeiro. Ele também se reuniu com o presidente do PDT, Carlos Lupi. Sua saída é a segunda perda para o PSOL no estado, depois de Marcelo Freixo, que foi para o PSB em junho.

