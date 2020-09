Deputados do Rio querem condecorar “pastor dos Bolsonaro” com Medalha Tiradentes

247 - Deputados estaduais do Rio de Janeiro apresentaram proposta à presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para a concessão da Medalha Tiradentes, grande honraria do estado, ao pastor evangélico Josué Valandro, segundo a Veja.

O pastor é conhecido como o “pastor dos Bolsonaro” e comanda a Igreja Batista Atitude, visitada por Jair e Michelle Bolsonaro quando o casal vai ao Rio.

A proposta é de autoria da deputada estadual Alana Passos (PSL), mas foi apoiada também pelo PSOL, segundo a revista A homenagem foi apoiada por 12 parlamentares.

Alana Passos justifica a proposta dizendo que o pastor “sonha em transformar a realidade da cidade do Rio de Janeiro e anunciar a mensagem da salvação incansavelmente até o último dia da sua vida aonde Deus enviar a igreja”. Segundo a deputada, a homenagem "tem por objetivo reconhecer os relevantes serviços prestados pelo homenageado à causa do evangelho, na propagação do Reino de Deus e cumprimento do Ide do Senhor”.

