Desabamento em lar de idosos em BH deixa 12 mortos; buscas são concluídas

247 - O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) localizou, na manhã desta sexta-feira (6), o corpo da última vítima do desabamento de um lar de idosos em Belo Horizonte. Com a descoberta, o número total de mortos chegou a 12. O caso ocorreu na Casa de Repouso Pró-Vida, no bairro Jardim Vitória, na região nordeste da capital mineira, e as equipes de resgate atuavam no local desde a manhã do dia anterior, relata o Metrópoles.

O desabamento aconteceu por volta de 1h45 da madrugada de quinta-feira (5), quando parte da estrutura do imóvel — um prédio de três pavimentos com subsolo — veio abaixo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o último corpo foi encontrado no início desta sexta, mas ainda seria necessário realizar a retirada dos escombros para concluir o resgate.

No momento do colapso, 29 pessoas estavam dentro da edificação. De acordo com as autoridades, nove conseguiram sair do local por conta própria antes da chegada das equipes de emergência. Outras oito vítimas foram localizadas e retiradas com vida durante as operações de busca e salvamento conduzidas pelos bombeiros.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) abriu inquérito para apurar as circunstâncias do desabamento e identificar as causas do acidente. As investigações devem analisar as condições estruturais do prédio e possíveis fatores que possam ter contribuído para o colapso.

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que o imóvel possuía autorização para funcionamento e que o alvará estava válido até 2030. Segundo o município, a casa de repouso também mantinha alvará sanitário regular, e a última vistoria da Vigilância Sanitária havia sido realizada em janeiro deste ano.

A Defesa Civil municipal afirmou que não há indícios de risco geológico na área onde fica o prédio. Técnicos indicaram, de forma preliminar, a possibilidade de falha estrutural na construção, mas destacaram que análises técnicas mais detalhadas ainda serão realizadas para determinar o que provocou o desabamento.