Desesperados após o Datafolha, bolsonaristas compartilham fim de ato de Lula em BH para dizer que ação foi um fiasco (vídeos)

Imagens aéreas do ato colocam em xeque fake news bolsonarista

247 - Desesperados após o instituto Datafolha indicar a vitória de Lula já no 1º turno com 51% dos votos válidos, bolsonaristas acionaram o gabinete do ódio para promover uma fake news de que o ato de Lula em Belo Horizonte foi um fiasco.

Para promover a fake news, eles usaram imagens do fim do ato, quando os participantes já haviam saído do local, como mostra o vídeo abaixo:

Querem ver o fiasco ? Tome 😂😂😂😂 pic.twitter.com/kCw46LTakI — rosilene rabelo (@rosilene_rabelo) August 19, 2022





No entanto, imagens aéreas feitas durante o ato mostra o local lotado:

Hoje foi emocionante. Primeiro comício da nossa campanha. Agradeço o apoio do povo mineiro. Vamos reconstruir o Brasil da esperança!



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/cfMlBuAY94 — Lula 13 (@LulaOficial) August 18, 2022

Estou voltando porque quero cuidar do povo brasileiro. E sei que não estarei sozinho. Boa noite e até amanhã.



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/r7Fkbjwa9q August 19, 2022

