Desmoronamento destrói 1º casarão neocolonial de Ouro Preto, o Solar Baeta Neves, adquirido por família em 1890 (vídeo)

247 - O Solar Baeta Neves, casarão do século XIX que foi destruído por um deslizamento de terra em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (13) era a primeira construção de estilo neocolonial do município, disse o prefeito Angelo Oswaldo, de acordo com o G1.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o imóvel foi construído por uma tradicional família de comerciantes às margens do Córrego Funil, próximo à Estação Ferroviária, local de maior desenvolvimento local antes da transferência da capital para Belo Horizonte.

Ainda conforme a reportagem, o terreno em que o casarão foi edificado teria sido adquirido em 1890 pela família Baeta Neves e construído nos dois anos seguintes. O imóvel possuía casa tinha pisos em marchetaria e o teto em madeira era totalmente feito à mão.

"(O imóvel) tinha um forro belíssimo, todo almofadado, com madeira de lei, e agora ruiu. É mais um pedaço da memória de Ouro Preto que se apaga em decorrência das chuvas", disse a secretária municipal de Cultura e Turismo de Ouro Preto, Margareth Monteiro.

O Solar Baeta Neves foi um dos imóveis restaurados pelo Programa Monumenta, do Iphan em parceria com a Prefeitura de Ouro Preto. O projeto de restauro contou com investimentos de R$ 373,5 mil e foi entregue em 2010. Em 2012, o local foi interditado por causa de outro deslizamento de terra nas imediações de onde foi construído.

O deslizamento também afetou um outro imóvel, uma residência de propriedade particular que funcionava como um depósito. Segundo a Defesa Civil Municipal, ninguém se feriu. O local e suas imediações haviam sido vistoriados e evacuados cerca de 40 minutos antes que parte do morro se soltasse devido ao solo encharcado pelas fortes chuvas que assolam o estado.

Veja o momento exato do deslizamento que destruiu o casarão.

Morro da Forca em Ouro Preto desmoronou! Trata-se de uma área movimentada da cidade, em frente ao Centro de Convenções e próxima à rodoviária. Pelas primeiras informações, a prefeitura conseguiu isolar a área à tempo e não tiveram vítimas. Casarões históricos foram destruídos pic.twitter.com/Tj2PFgYZso — Áurea Carolina (@aureacarolinax) January 13, 2022

