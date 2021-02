Dono da Havan, Luciano Hang participa de manifestação pelo 'Fora Doria' com prefeita bolsonarista de Bauru

O ato pedia a reabertura do comércio na cidade onde a taxa de ocupação de leitos públicos é de 98% e contou com a presença do empresário bolsonarista Luciano Hang, que recentemente perdeu a mãe vítima da Covid-19 edit

247 - O dono da Havan, Luciano Hang, participou de manifestação bolsonarista pelo “Fora Doria” em Bauru (SP), com a prefeita da cidade, Suéllen Rosim (Patriota), nesta sexta-feira, 12. O ato pedia a reabertura do comércio na cidade onde a taxa de ocupação de leitos públicos é de 98%.

A cidade foi colocada pelo governador João Doria (PSDB-SP) na Fase Vermelha do Plano São Paulo e, portanto, tem restrições mais rigorosas em relação à abertura dos comércios, diante do aumento da pandemia do novo coronavírus no estado.

Segundo o Painel da Folha de S.Paulo, “Hang viajou à cidade do interior de São Paulo para participar da manifestação e cedeu o estacionamento de uma de suas lojas para que fosse realizada”.

No início deste mês, a mãe do empresário bolsonarista morreu vítima da Covid-19. Regina Modesti Hang, de 82 anos, estava internada num hospital da rede Prevent Sênior da capital paulista desde o fim de dezembro, quando apresentou 95% dos pulmões comprometidos. À Veja, Hang questionou se não deveria ter dado cloroquina à mãe.

