Doria alerta governadores sobre infiltração de bolsonaristas nas polícias: "creiam, isso pode acontecer no seu estado"

247 - Em reunião do Fórum dos Governadores nesta segunda-feira (23), o chefe do Executivo paulista, João Doria (PSDB), segundo a Folha de S. Paulo, alertou os colegas para o risco de infiltração de bolsonaristas nas polícias estaduais. "Creiam, isso pode acontecer no seu estado", disse o tucano, que afastou um coronel da PM por indisciplina após o oficial ter feito convocações para atos em defesa do governo federal.

"Aqui nós temos a inteligência da Polícia Civil, que indica claramente o crescimento desse movimento autoritário para criar limitações e restrições, com emparedamento de governadores e prefeitos", falou Doria.

O governador ainda destacou que os bolsonaristas "estimulam pessoas a irem armadas para as ruas".

"O presidente flerta com o autoritarismo permanentemente, e muitos de seus ministros endossam isso. Nós, que fomos eleitos, temos obrigação de nos manifestar em favor da liberdade, do Supremo", disse o tucano.

