Doria contesta Pazuello e diz que não há contrato de vacina assinado com o governo de SP

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), contestou anúncio feito pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na tarde desta quinta-feira (7), em entrevista coletiva , de que o governo federal já assinou contrato para a compra de 100 milhões de doses fa Coronavac, produzida na China, junto ao Instituto Butantan.

“Eu assisti à coletiva e vi que o ministro expressou a assinatura do contrato. Eu não quero desmerecer, nem desautorizar o ministro Pazuello, mas o contrato foi encaminhado nesta manhã, não foi assinado. Até porque um contrato precisa ser assinado pelas duas partes, por aquele que propõe e por aquele que dispõe. O que houve foi a elaboração do contrato, mas não a sua assinatura. Nem pelo ministério da Saúde e nem pelo governo do estado de São Paulo, através do Instituto Butantan”, afirmou Doria, em entrevista à Globonews.

A CNN Brasil teve acesso a um contrato entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan para a compra de 46 milhões de doses da vacina, dando a possibilidade de compra de mais 54 milhões depois. Em nota, o Butantan confirmou que “a minuta de contrato com o órgão federal foi recebida pelo instituto” e disse que o documento está em análise do departamento jurídico.

