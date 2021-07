Doria: 'incêndio na Cinemateca é um crime contra a cultura do país'

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), se manifestou na noite desta quinta-feira (29) sobre o incêndio que atingiu o galpão da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo.

O tucano classificou o ocorrido como resultado do "desprezo pela arte e pela memória do Brasil" e disse que se trata de 'um crime contra a cultura do país'.

"O incêndio na Cinemateca de São Paulo é um crime com a cultura do país. Desprezo pela arte e pela memória do Brasil dá nisso: a morte gradual da cultura nacional", escreveu Doria no Twitter.

A Cinemateca é administrada pelo governo federal desde 1984, quando foi incorporada como um órgão do então Ministério de Educação e Cultura (MEC).

