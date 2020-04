Doria sai em defesa de David Uip após ataques: "milicianos virtuais"

"Não faz sentido atacar o médico David Uip, pelo dito gabinete do ódio. E nem o doutor Roberto Kalil. Por favor, respeitem os médicos e a medicina", disse o governador João Doria edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria, aproveitou o anúncio de medidas de combate ao novo coronavírus para reafirmar sua confiança no ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e defender o infectologista David Uip, coordenador de crise do coronavírus no Estado de São Paulo.

Uip tem sido atacado por supostamente fazer uso da cloroquina para se curar da Covid-19 e pressionado por Jair Bolsonaro para que revele seu tratamento.

"Peço respeito à medicina e aos médicos. Nossa guerra é contra o coronavírus. O ministro Mandetta vem cumprindo bem sua função como ministro da saúde. Não faz sentido atacar o médico David Uip, pelo dito gabinete do ódio. E nem o doutor Roberto Kalil. Por favor, respeitem os médicos e a medicina, os enfermeiros, aqueles que estão doando seu conhecimento e dedicação para ajudar as pessoas a manterem sua saúde", disse o governador.

David Uip rebateu a pressão de Bolsonaro nesta quarta.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso