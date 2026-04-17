Douglas Ruas é eleito presidente da Alerj em votação marcada por boicote da oposição

247 - O deputado estadual Douglas Ruas (PL) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta sexta-feira (17). A votação ocorreu em meio a um boicote da oposição, que deixou o plenário em protesto contra o modelo de voto aberto. As informações são da CNN Brasil.

Único candidato na disputa, Ruas obteve 44 votos favoráveis. Ao todo, 45 deputados participaram da sessão, enquanto 25 estiveram ausentes. O número mínimo necessário para a eleição era de 36 parlamentares.

O mandato de Douglas Ruas à frente da Alerj vai até o fim de 2026. O parlamentar também é apontado como pré-candidato ao governo do estado nas próximas eleições. Na mesma votação, o deputado Doutor Deodalto (PL) foi eleito para o cargo de 2º secretário da Casa.

Pedido para suspender eleição

Ao longo da semana, nove partidos — PSD, MDB, Podemos, PT, PDT, PSB, Cidadania, PCdoB e PV — ingressaram com um pedido na Justiça para suspender a eleição. A solicitação, no entanto, foi negada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

O boicote da oposição ocorreu após a manutenção do voto aberto. Além disso, a retirada da candidatura de Vitor Junior (PDT) contribuiu para que Ruas permanecesse como único concorrente. Um grupo de 25 deputados já havia anunciado previamente que não participaria da votação.

Histórico recente da disputa

No dia 26 de março, Douglas Ruas chegou a ser eleito presidente da Alerj em uma sessão extraordinária. A eleição, porém, foi questionada e anulada no mesmo dia pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A decisão ocorreu após o Tribunal Superior Eleitoral determinar a retotalização dos votos das eleições de 2022, em razão da cassação do mandato do ex-deputado Rodrigo Bacellar. A Assembleia realizou a votação sem cumprir essa determinação. Tradicionalmente, o presidente da Alerj ocupa posição relevante na linha sucessória do governo do estado. No entanto, neste caso, Douglas Ruas não assumirá o Executivo.

Uma decisão liminar do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro, permaneça como governador em exercício até a definição do modelo de escolha do novo chefe do Executivo.

Perfil do parlamentar

Douglas Ruas tem 37 anos e exerce seu primeiro mandato como deputado estadual pelo Partido Liberal. É formado em Direito, possui pós-graduação em Gestão Pública e é servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Entre 2017 e 2018, foi subsecretário de Trabalho de São Gonçalo (RJ), município administrado por seu pai, Capitão Nelson. Posteriormente, atuou como superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente entre 2019 e 2020.

Em 2021, assumiu a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais em São Gonçalo. Já em 2022, foi eleito deputado estadual com 175.977 votos, a segunda maior votação do estado naquele ano.

Entre setembro de 2023 e março de 2026, ocupou o cargo de secretário estadual das Cidades. Em fevereiro deste ano, foi anunciado como pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PL.