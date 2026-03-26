Tribunal de Justiça do Rio suspende eleição de Douglas Ruas na Alerj

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) suspendeu a eleição que escolheu Douglas Ruas como presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e anulou a sessão extraordinária realizada na quinta-feira (26).

Segundo o portal G1, a decisão liminar foi assinada pela presidente em exercício do TJRJ, desembargadora Suely Lopes Magalhães, poucas horas após a votação. A magistrada determinou a suspensão de todos os atos e decisões da sessão.

Na decisão, a desembargadora afirmou que a eleição interna da Alerj só pode ocorrer após a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou o mandato do então presidente da Casa, Rodrigo Bacellar.

“A cronologia lógica a ser observada no cumprimento da decisão da Justiça Eleitoral é inequívoca: primeiro retotalizar os votos, para assegurar a legitimidade da composição da Casa Legislativa e, assim, a higidez do colégio eleitoral e do próprio sufrágio interno que se avizinha; e só então deflagrar o processo eleitoral”, afirmou.

A retotalização dos votos está marcada para terça-feira (31).

A sessão anulada foi convocada pelo presidente em exercício da Alerj, Guilherme Delaroli (PL), e contou com a presença de 47 dos 70 deputados. A votação foi aberta e definida por maioria absoluta.

Com a renúncia do governador Cláudio Castro (PL) e a cassação de Rodrigo Bacellar, o presidente da Alerj também assumirá o governo do estado por meio de eleição indireta.

Após o resultado da votação, houve reações divergentes no plenário. Parte dos deputados aplaudiu, enquanto outros protestaram com gritos de “golpista”.