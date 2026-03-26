Douglas Ruas é eleito presidente da Alerj e pode assumir interinamente governo do Rio

247 - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) elegeu nesta quarta-feira (26) o deputado estadual Douglas Ruas (PL) como novo presidente da Casa. Com a escolha, o parlamentar passa a ocupar posição central na linha sucessória do estado e pode assumir interinamente o governo fluminense. As informações são do Metrópoles.

A eleição foi convocada de forma extraordinária após reunião entre líderes partidários, em meio a mudanças provocadas por decisões judiciais que impactaram o comando político do Rio de Janeiro.

Mudança no comando da Alerj

A substituição na presidência da Alerj ocorreu após a cassação do mandato de Rodrigo Bacellar (União) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O parlamentar já havia sido afastado do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o que o retirou também da linha sucessória estadual.

Com esse cenário e a renúncia do então governador Cláudio Castro, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, assumiu o governo. A eleição de um novo presidente da Assembleia restabelece a ordem sucessória prevista.

Eleição sem disputa

Douglas Ruas foi o único candidato ao cargo e teve sua eleição confirmada sem concorrência. A escolha é interpretada como parte de uma estratégia do Partido Liberal (PL) para ampliar a visibilidade do parlamentar no cenário político estadual.

Aliados avaliam que Ruas pode, inclusive, disputar uma eventual eleição indireta para o chamado mandato-tampão, que substituirá o ex-governador, dependendo das regras que ainda serão definidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Trajetória política

Formado em Direito e policial civil, Douglas Ruas iniciou sua trajetória política sob influência do pai, Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo. Antes de atuar no governo estadual, ocupou cargos em secretarias municipais da cidade e presidiu o Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Em 2022, foi eleito deputado estadual com a segunda maior votação do Rio de Janeiro, consolidando seu nome entre as principais lideranças políticas emergentes do estado.