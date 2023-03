Duda Salabert confronta Nikolas, que fez discurso transfóbico: “não tem coragem de falar na minha frente”

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) confrontou o colega Nikolas Ferreira (PL-MG) após o discurso transfóbico do bolsonarista no plenário da Câmara na quarta-feira (8).

Durante uma entrevista ao site Metrópoles na quinta-feira (9), Salabert comentou o discurso preconceituoso do deputado mineiro: "Covarde. Nikolas não tem a coragem de fazer esse discurso na minha frente", afirmou a parlamentar, que é uma mulher trans.

>>> Nikolas Ferreira deu vazão a seus desejos reprimidos, diz André Janones

Nikolas, o deputado mais votado de Minas Gerais, aproveitou seu tempo de discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, em pleno Dia Internacional da Mulher, para proferir transfobia.

Durante o discurso, ele usou uma peruca para afirmar que "se sente mulher", e declarou: "Eu me sinto uma mulher, deputada Nicole, e tenho algo muito interessante para dizer. As mulheres estão perdendo espaço para homens que se dizem mulheres".

>>> Chico Pinheiro: 'discurso de Nikolas Ferreira é uma vergonha. Transfobia é crime'

O discurso gerou representações no Conselho de Ética da Câmara e foi condenado pelo presidente Arthur Lira (PP-AL).

O que é transfobia?

Transfobia é um termo que se refere a qualquer atitude ou comportamento que discrimine, preconceitue, desrespeite ou exclua pessoas transgênero, transexuais e outras pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído ao nascer. A transfobia pode se manifestar de diversas formas, como agressões físicas e verbais, bullying, piadas ofensivas, exclusão social, recusa de serviços, entre outras. A transfobia é considerada um crime e é punível por lei. O respeito e a inclusão das pessoas trans são direitos fundamentais e devem ser garantidos e respeitados por todos.

Transfobia é crime?

Sim, a transfobia é considerada um crime no Brasil. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Com essa decisão, a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero passou a ser considerada um crime similar ao racismo, podendo ser punida com pena de reclusão de um a cinco anos, além de multa. A punição pode aumentar caso haja agravantes, como violência física ou psicológica. (Artigo escrito com apoio de inteligência artificial).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.