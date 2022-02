Eduardo Bolsonaro compara uso de máscara ao de camisinha

Apoie o 247

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) criticou a necessidade do uso de máscara contra o coronavírus e resolveu comparar este equipamento de proteção com camisinhas.

"Tem que usar máscara e tudo mais, porque eu, Eduardo, mesmo recuperado, com imunidade natural do Covid, eu teria que usar máscara porque poderia contaminar os outros. É uma mentira", disse o parlamentar. "Eu fico pensando: 'se esses caras tivessem poder iriam obrigar todo mundo a usar camisinha para controlar a população mundial também'", complementou.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia, na Holanda, recebeu no último dia 9 o relatório da CPI da Covid, que investigou a atuação do governo federal no enfrentamento à pandemia. No documento estão nove crimes imputados a Jair Bolsonaro.

De acordo com a plataforma Worldometers, que disponibiliza dados globais sobre a pandemia, o Brasil registrou até esta terça-feira (15), o terceiro maior número de casos da Covid-19 (27,5 milhões), atrás da Índia (42,6 milhões) e dos Estados Unidos (79,5 milhões).

Em número de mortes causadas pelo coronavírus, autoridades brasileiras contabilizaram a segunda maior quantidade (638,9 mil), atrás dos EUA (947,6 mil).

