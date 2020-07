Eduardo Bolsonaro critica Natura e Thammy Miranda, filho de Gretchen, por campanha do Dia dos Pais

"Mulher como garoto propaganda do dia dos pais. Depois homem para o dia das mães… E quem falar o contrário já sabe né? É gado, é pessoa raivosa, discurso do ódio e fake news", afirmou o deputado Eduardo Bolsonaro, ao criticar a contratação de Thammy Miranda, homem transexual e filho da cantora Gretchen, para estrelar na campanha do Dia dos Pais promovida pela Natura edit