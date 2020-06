Eduardo Bolsonaro se vitimiza e diz que está vendo "muito ódio na internet, muita imprensofobia"

"É preciso adaptar o vocabulário ao da imprensa: - confronto: quando covardes juntam em cima de uma pessoa de camisa amarela - ato democrático: usam-se rojões - ato democrático: usa bandeira do Brasil", afirmou o deputado Eduardo Bolsonaro, que já ameaçou um golpe no País edit

247 - Acuado com as manifestações antifascistas neste domingo (31), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (Sem Partido-SP), que já estimulou um golpe no País, afirmou que está "vendo muito ódio na internet, muita imprensofobia".

"É preciso adaptar o vocabulário ao da imprensa: - CONFRONTO: quando covardes juntam em cima de uma pessoa de camisa amarela - ATO DEMOCRÁTICO: usam-se rojões - ATO ANTIDEMOCRÁTICO: usa bandeira do Brasil", acrescentou o parlamentar no Twitter.

O pai dele, Jair Bolsonaro, também pediu que bolsonaristas não vão às ruas no próximo domingo (8), quando devem ocorrer novos protestos contra o governo.

O deputado havia feito ameaças à segurança das instituições, na semana passada, quando a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra políticos e empresários bolsonaristas no inquérito sobre fake news - o deputado não foi alvo da ação.

"Quando chegar a um ponto que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, ele que será taxado como ditador", afirmou em seu Twitter.

