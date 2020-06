Eduardo Bolsonaro usa foto de crianças para legitimar ato fascista

Em postagem no Twitter, Eduardo Bolsonaro publicou fotos de crianças em um ato fascista com a seguinte legenda: "Segundo alguns, nesta foto é possível ver um grupo de ‘fascistóides’ antidemocráticos" edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (Sem Partido-SP) usou crianças vestidas com camisetas de apoio a Jair Bolsonaro, para legitimar os protestos fascistas

"Segundo alguns, nesta foto é possível ver um grupo de ‘fascistóides’ antidemocráticos".

Este domingo (31) foi marcado por manifestações antifascistas. Torcidas organizadas, inclusive rivais, foram às ruas pedir democracia, enquanto Jair Bolsonaro e seus apoiadores estimulam um golpe no País.

Receoso com os atos contrários aos ideais do clã presidencial, Eduardo Bolsonaro afirmou que está "vendo muito ódio na internet, muita imprensofobia".

O parlamentar já havia feito ameaças à segurança institucional no País, na semana passada, quando a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra políticos e empresários bolsonaristas, além do blogueiro Allan dos Santos, no inquérito sobre fake news.

"Quando chegar a um ponto que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, ele que será taxado como ditador", afirmou o parlamentar no Twitter.

