Eleitores paulistas dariam a vitória a Lula no 1º turno se eleições fossem hoje, aponta pesquisa

247 - Pesquisa Govnet/Opinião Pesquisa, encomendada pelo Grupo Gazeta de S.Paulo e divulgada nesta quinta-feira (28) mostra que, se dependesse dos eleitores do estado de São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria Jair Bolsonaro e seria eleito no primeiro turno, considerando os votos válidos.

Segundo o levantamento, Lula tem 41,44% de intenções de votos, enquanto Jair Bolsonaro aparece em segundo, com 27,14% de intenções. Ciro Gomes aparece em terceiro com 5,5%, e João Doria em quarto, com 2,57%. Atrás deles estão André Janones (AVANTE), que possui 1,1% de entrevistas a seu favor, Simone Tebet (MDB), que alcançou a marca de 0,73%, Felipe D'Avila, com 0,37%, José Maria Eymael (DC) com 0,24%, enquanto Vera Lúcia (PSTU) fecha a lista com 0,12%.

Votos branco, nulo chegam a 10,64% e indecisos representaram 10,15% dos entrevistados.

Ao todo, 800 entrevistas foram realizadas com moradores de municípios do Estado de São Paulo entre os dias 20 e 25 de abril deste ano. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi cadastrada nos órgãos competentes com os registros SP-06919/2022 e BR-06625/2022.

Haddad lidera para o governo de São Paulo

O ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad (PT) lidera a disputa pelo governo de São Paulo com 26,04% da preferência do eleitorado paulista. Em seguida aparecem Márcio França (PSB, 13,20%) e Tarcísio de Freitas (Republicanos, 9,66%), ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, o atual governador e candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB, 3,06%), Renata Abreu (Podemos, 2,32%), Felício Ramuth (PSD, 1,59%), Vinicius Poit (Novo, 1,10%), Elvis Cezar (PSDB, 0,86%) e Abraham Weintraub (0,49%). Os eleitores indecisos somam 41,69% .

