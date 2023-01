"Eles estavam armados. Eram profissionais, recebiam para estar lá", diz secretário de segurança de BH sobre acampamento

"A gente nunca lidou com esse nível de organização e hierarquia", afirmou Genilson Ribeiro Zeferino edit

247 - Secretário de Segurança da Prefeitura de Belo Horizonte (MG), Genilson Ribeiro Zeferino, durante entrevista coletiva após a operação da Guarda Municipal na sexta-feira (6) que desmontou o acampamento bolsonarista em frente ao quartel do Exército na capital mineira, afirmou que havia pessoas armadas no local e que os supostos manifestantes eram "profissionais" e "recebiam" para estar no acampamento.

"Sabíamos da tensão que teria e, inclusive, tínhamos a possibilidade de prender algumas pessoas, que nós já tínhamos informações de que eles estavam armados naquele ambiente", afirmou.

Os bolsonaristas que agrediram profissionais da imprensa que cobriam o desmonte do acampamento, segundo o secretário, "parece que são escalados para o trabalho".

"Você percebe um nível de organização. A gente nunca lidou com esse nível de organização e hierarquia. As pessoas que permanecerem essa noite, a partir das 3h da manhã, eram todas profissionais. Não eram só os 'patriotas', eram pessoas que recebiam para estar lá", relatou.

