Em encontro com pastores e fiéis nesta sexta, Lula reforça estratégia para atrair eleitorado evangélico

Apoie o 247

ICL

247 - A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforça nesta sexta-feira (9) sua estratégia para atrair o eleitorado evangélico, onde o petista tem ampla desvantagem em relação a Jair Bolsonaro. Lula participa, ao lado do seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, de encontro com pastores e fiéis em São Gonçalo, terceiro maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro.

Durante o evento, Lula deve receber uma “carta de apoio”, articulada pelo núcleo de evangélicos do PT junto a entidades e lideranças do segmento. Uma das articuladoras do trabalho de aproximação com os fiéis é a deputada federal petista Benedita da Silva, que já foi membro da Assembleia de Deus e hoje frequenta a Igreja Presbiteriana Betânia. A carta irá trazer motivos pelos quais os eleitores evangélicos podem apoiá-lo, de acordo com reportagem do Globo .

A matéria lembra ainda outra ação da candidatura petista para esse público: no início de setembro, a campanha começou a distribuir um panfleto voltado para eleitores evangélicos. O material é assinado pela página "Restitui Brasil", assumida pela campanha do petista em ofício enviado ao Tribunal Superior Eleitoral dez dias antes. O folheto começa com a frase "o que os evangélicos realmente querem para o Brasil" e traz propostas e o histórico de atuação do ex-presidente em áreas como educação, saúde e emprego. Cada tópico é acompanhado por um versículo bíblico.

O PT escolheu um pastor como porta-voz da campanha para o segmento: Ariovaldo Ramos, líder da Comunidade Cristã Renovada, cujo ingresso na equipe de Lula deve ser formalizado no encontro em São Gonçalo, conforme informou a jornalista Malu Gaspar.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.