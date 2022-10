Em MG, Simone Tebet lista escândalos de Bolsonaro e diz que “lugar de pedófilo é na cadeia”

Apoie o 247

247 - Em sua primeira participação em atos de rua ao lado do ex-presidente Lula (PT) , a senadora Simone Tebet (MDB) teceu duras críticas a Jair Bolsonaro (PL), listou os principais escândalos na presidência do país e classificou como 'pedófilo' o relato do atual chefe do Executivo em que declarou que "pintou um clima" com venezuelanas de 14 anos .

"Quando se diz que “pintou um clima”, isso é crime. É pedofilia. E lugar de pedófilo é na cadeia. Eu não tenho medo, já chamei o presidente de covarde, não tenho medo de dizer que ele cometeu um crime", afirmou Tebet.

A senadora também chamou Bolsonaro de 'desumano' devido às irresponsabilidades cometidas à frente do governo brasileiro: "O povo brasileiro não levou dois candidatos ao segundo turno, levou apenas um: Luiz Inácio Lula da Silva. Não existem dois candidatos no segundo turno, apenas um. Um ama as pessoas, o outro é desumano"

"O presidente virou as costas para o povo brasileiro na hora que o povo mais precisou: durante a pandemia. Ele negou vacina. Ninguém me contou, eu estava lá. Muitos filhos morreram porque ele atrasou a compra da vacina (...) Ele cortou quase 100% do programa Minha Casa Minha Vida, cortou o dinheiro da merenda escolar (...) Um presidente desses é desumano", complementou.

Tebet denunciou a corrupção de Bolsonaro e afirmou que os escândalos se tornarão públicos após o fim do mandato presidencial neste ano: "Quando tirarem a faixa dele, nós veremos as rachadinhas, a compra de mansão com dinheiro vivo, os escândalos de corrupção desse governo"

Durante sua fala, a ex-candidata à presidência, que tem como uma de suas grandes pautas a defesa dos direitos das mulhres, também convocou a socióloga e esposa de Lula, Janja, a "liderar o movimento de combate à violência contra a mulher, de combate à violência contra as nossas crianças e os nossos jovens."

