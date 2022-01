Em Minas Gerais, 39 de 42 pontos monitorados em rodovias tem algum tipo de interdição por chuvas

Apoie o 247

247 - Em 42 pontos monitorados de rodovias federais em Minas Gerais, há pelo menos 39 pontos de interdição, parcial ou total, provocados pelas chuvas, informou o jornal O Globo. O número é de um balanço divulgado pelo Ministério da Infraestrutura nesta segunda-feira, 10.

O levantamento leva em conta o monitoramento de dez trechos de estradas federais administradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e de 32 pontos em rodovias concedidas, segundo a reportagem.

Centro de uma crise ambiental neste início de 2022, Minas Gerais está com diversas estradas interditadas diante dos alagamentos e desabamentos provocados pelas fortes chuvas que atingem o estado.

Segundo as polícias rodoviárias estadual e federal, de acordo com informações da Folha de S.Paulo, a chuva provocou interdições em ao menos 100 pontos em rodovias. Segundo a reportagem, as regiões mais afetadas são o entorno de Belo Horizonte e cidades no norte mineiro.

A Polícia Rodoviária Estadual recomendou que se evite as estradas mineiras durante as próximas 24 horas, diante do alto risco de inundações, quedas de barreiras e deslizamentos. A polícia também pede para que quem for viajar seja cuidadoso, mantendo faróis acesos, distância grande de outros veículos, nunca parar no meio da pista e dirigir lentamente. A Polícia Rodoviária Federal também recomendou que se evite utilizar as estradas do estado.

