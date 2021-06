Em reunião com Lula e Maia, Paes defende presidente da OAB para o governo do Rio

O encontro de Lula com Paes, Santa Cruz (presidente da OAB) e Maia aconteceu no Palácio da Cidade, sede da prefeitura do Rio, e contou também com a participação das deputadas federais petistas Benedita da Silva e Gleisi Hoffmann edit

247 - Em almoço com o ex-presidente Lula (PT) nesta sexta-feira, 11, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), defendeu a candidatura do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, para o governo do Rio em 2022, segundo reportagem do Uol.

Santa Cruz esteve presente no almoço, assim como o deputado federal Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados.

Segundo a reportagem, o presidente da OAB ainda não confirmou oficialmente sua pré-candidatura.

Na quinta-feira, 10, Lula se reuniu com algumas lideranças do chamado “campo progressista”, dentre os quais o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), que pretende ser candidato ao governo fluminense.

O portal Agenda do Poder destacou que, na quarta-feira, 9, em reunião no no Hotel Pestana, em Copacabana, o ex-presidente Lula disse que, para Jair Bolsonaro ser derrotado, é necessário unir não só a esquerda, mas todos setores democráticos do Rio.

O encontro com Paes, Santa Cruz e Maia aconteceu no Palácio da Cidade, sede da prefeitura, e contou também com a participação das deputadas federais petistas Benedita da Silva e Gleisi Hoffmann, presidente da legenda.

Lula deve ficar até domingo no Rio e tem compromisso ainda para se encontrar com líderes das favelas e artistas.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.