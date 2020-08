Em segundo dia de despejo em MG, #zemacovarde e #salvequilombo entram nos assuntos mais comentados

No Twitter, diversos perfis repercutem ação de despejo do governo de Minas Gerais no Quilombo Campo Grande, expulsando 450 famílias de suas moradias em plena pandemia edit

247 - No segundo dia consecutivo de uma ação de despejo em Minas Gerais no Quilombo Campo Grande, as tags #zemacovarde e #salvequilombo foram parar entre as mais comentadas do Twitter no Brasil.

O caso trata da expulsão pelo governo de Romeu Zema de cerca ce 450 famílias de suas moradias em plena pandemia de coronavírus.

"Despejo continua, polícia avança sobre o acampamento Quilombo Campo Grande. A sede da Escola Popular Eduardo Galeano foi demolida nesta manhã. Mais de 200 homens estão no local neste", dizia uma mensagem urgente do MST nesta manhã de quinta-feira (13).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.