Em SP, manifestantes protestam contra fome e distribuem café da manhã a moradores de rua no 'Grito dos Excluídos'

Apoie o 247

ICL

247 - Como parte das mobilizações nacionais do Grito dos Excluídos, que traz como lema "200 anos de (in)dependência para quem?", manifestantes distribuíram na manhã desta quinta-feira (7) café da manhã para 5 mil pessoas em situação de rua na Praça da Sé, no Centro da capital paulista, em tendas montadas no local. As informações são do portal G1.

Os organizadores - o Movimento da População de Rua, a campanha "Gente é para brilhar e não para morrer de fome", os Comitês Populares e o Movimento Sem Terra (MST) - também entregaram 3 mil kits com alimentos.

>>> Fazendo política partidária explícita, militares sobem no palanque ao lado de Bolsonaro no RJ

Além de pães e frutas, foi distribuído arroz doce preparado com produtos das cooperativas do MST.

A atividade fez parte da agenda de ações da Mobilização Nacional Contra a Fome e a Sede, assim como do calendário de lutas do 28º Grito das Excluídas e dos Excluídos.

“A ação deste ano ocorre em um momento em que os dados relacionados à insegurança alimentar no Brasil são alarmantes, considerando que além de termos voltado ao mapa mundial da fome, já contabilizamos mais de 33 milhões de pessoas famintas no país”, afirma, em nota, Carla Bueno, engenheira agrônoma do setor de produção do MST e integrante da campanha "Gente é para brilhar e não para morrer de fome".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.