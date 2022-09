Fazendo política partidária explícita, militares sobem no palanque ao lado de Bolsonaro no RJ

Apoie o 247

247 - Sem nenhuma preocupação ao ser taxado como apoiadores de Jair Bolsonaro, fazendo política partidária explícita, membros das Forças Armadas subiram no palanque no Rio de Janeiro para prestarem apoio ao chefe do executivo, em evento de campanha sobre os 200 anos de Independência do Brasil.

De acordo com a jornalista Helena Chagas as, “Forças Armadas vão levar anos para recuperar uma imagem duramente conquistada no pós-redemocratização — a de que não faziam política partidáraia”.

Militares no palanque eleitoral de Bolsonaro em Copacabana. Forças Armadas vão levar anos para recuperar uma imagem duramente conquistada no pós-redemocratização — a de que não faziam política partidária… pic.twitter.com/NnslismnnB — Helena Chagas (@helenachagas) September 7, 2022

