Empresário organizador da motociata de Bolsonaro recebeu auxílio emergencial na pandemia

247 - Um dos organizadores da motociata de Jair Bolsonaro (PL) desta sexta-feira (15), que bloqueia parte da Rodovia dos Bandeirantes no primeiro dia do feriado, o empresário Jackson Vilar da Silva recebeu, segundo apuração da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, junto ao Portal da Transparência, R$ 5.700 de auxílio emergencial do governo federal durante a pandemia.

Ele ainda era beneficiário do programa quando se apresentou como um dos realizadores de outra motociata com Bolsonaro em São Paulo, em junho do ano passado.

Jackson Vilar recebeu pelo menos 15 parcelas do benefício, que era destinado a camadas mais pobres da população durante a pandemia. Ele já foi também candidato a deputado federal pelo PROS, em 2018.

