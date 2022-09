Escalado por Bolsonaro para eleição em São Paulo, Tarcísio não sabe nem onde vota e passa vexame ao vivo (vídeo)

Apoie o 247

247 - Candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas passou vergonha ao vivo quando indagado em uma entrevista da TV Vanguarda, afiliada da Globo, sobre o nome da escola ou ao menos o nome do bairro em que irá votar.

Ele foi questionado sobre ter declarado domicílio eleitoral em São José dos Campos (SP), mas disse não se lembrar onde era seu local de votação na cidade. "É um colégio. Agora fugiu à cabeça", disse ele visivelmente constrangido.

A mudança de domicílio eleitoral de Tarcísio, que é carioca, chegou a ser alvo de inquérito civil do Ministério Público Estadual, mas o procedimento foi arquivado.

A corrida pelo governo de São Paulo tem Fernando Haddad (PT) na liderança, com 30% das intenções de voto no primeiro turno em pergunta estimulada. Tarcísio e Rodrigo Garcia (PSDB) estão logo depois, com 22% e 18% respectivamente. Eles são considerados empatados por estarem dentro da margem de erro de três pontos. Os números são da pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA, divulgada nesta quinta-feira, 22.

Tarcísio não sabe onde vota. “Fugiu a cabeça”, explicou. pic.twitter.com/bxtTv8y3Em — Victor Ferreira (@VictorFerreira) September 22, 2022





